Франція «найближчими тижнями» передасть Україні новітні дрони-камікадзе – Міноборони

Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе вже «найближчими днями», повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю Journal du Dimanche.

Він зазначив, що Франція розробляє дрони-камікадзе, «зараз розробка перебуває в експериментальній фазі».

«Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також надає можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання», – сказав Лекорню.

Міністр додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

Раніше Франція оголосила про надання Україні трьох мільярдів євро військової допомоги протягом 2024 року.