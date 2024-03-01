У Міноборони кажуть, що затвердили план заходів у межах співробітництва Україна-НАТО на 2024 рік

Міністр оборони України Рустем Умєров затвердив план заходів оборонного відомства стосовно реалізації адаптованої Річної національної програми (аРНП) співробітництва з НАТО на 2024 рік, повідомляє пресслужба Міноборони.

Вказано, що програма розроблена на виконання домовленостей за результатами Вільнюського саміту НАТО, а пріоритетом плану стане реформа сектору безпеки й оборони України.



«Міністерство оборони України як координатор сил оборони має забезпечити системні зміни на шляху до вступу в НАТО. Відтак, виконання заходів по аРНП є одним із пріоритетів. Заходи програми враховують рекомендації експертів НАТО», – цитує оборонне відомство Рустема Умєрова.



Погоджений план передбачає більше ніж 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року, наголосили у відомстві. Подробиці у відомстві не навели.

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Раніше комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України схвалила проєкт адаптованої річної національної програми (аРНП) на 2024 рік для представлення стороні НАТО, повідомила пресслужба українського уряду.

У Кабміні зауважили, що головна мета аРНП – підготовка України до членства в Північноатлантичному альянсі шляхом підвищення обороноздатності як майбутнього союзника НАТО.

29 листопада минулого року у Брюсселі пройшло перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. У Меморандумі за підсумками засідання вказано, що Рада НАТО-Україна «вітає представлення Україною адаптованої Річної національної програми на 2024 рік і з нетерпінням очікує на її реалізацію».

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року лідери держав-членів Альянсу домовилися про відмову від Плану дій щодо членства України в НАТО. Натомість прогрес України у впровадженні реформ, необхідних для членства в НАТО, регулярно відстежуватимуть через прогрес в індикаторах виконання аРНП під час постійних консультацій у межах роботи Ради Україна-НАТО.