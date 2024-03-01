Канада готова відправити військових в Україну для навчання ЗСУ – Міноборони

Канада готова відправити «обмежену кількість» військовослужбовців в Україну, повідомив міністр оборони країни Білл Блер в інтерв’ю Toronto Star.

Він зазначив, що ідея відправки військових обговорювалася на початку цього тижня в Парижі, де він був присутній. Хоча Канада, за словами Блера, «як і багато інших країн НАТО», виступили проти ідеї президента Франції Еммануеля Макрона.

Міністр оборони заявив про «можливу небойову місію» канадських військових – йдеться про відправку обмеженої кількості військовослужбовців для навчання українських захисників на території Україна за умови, що така операція проводитиметься далеко від лінії фронту.

Як зазначається, безпекова угода, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може проводити навчальну діяльність в Україні, «коли дозволять умови».

Раніше, 24 лютого, Україна підписала угоду про гарантії безпеки також з Італією.

23 лютого десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки підписали президент України Володимир Зеленський т прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський також повідомляв, що Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною.