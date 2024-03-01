Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма країнами – Зеленський

Україна підписала вже шість безпекових угод з країнами Європи, розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський.

«Маємо безпекові угоди вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією», – розповів він.

За словами президента, «кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили».

«І разом із цим кожна така угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах. Що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють», – додав голова держави.

Раніше, 24 лютого, Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Італією і Канадою.

23 лютого десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки підписали президент України Володимир Зеленський т прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський також повідомляв, що Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною.