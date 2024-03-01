Українська розвідка повідомила про пошкодження російського комплексу «Панцир С-1»

У Бєлгородській області РФ «успішно атакований» російський ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1», повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що це трапилося 29 лютого поблизу села Головчино Бєлгородської області, але не уточнили чим був завданий удар по комплексу.

«Після влучання «панцир» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

У ГУР зауважили, що вартість такої військової техніки начебто становить близько 15 мільйонів доларів.

У Росії офіційно не коментували пошкодження комплексу.

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«Панцир-С1» – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК), який призначений для ближнього прикриття військових об’єктів від засобів повітряного нападу.

За даними Генштабу Збройних сил України, армія РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила 691 засіб протиповітряної оборони.