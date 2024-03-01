У Повітряних силах ЗСУ кажуть про збиття 4 «шахедів» у ніч проти 1 березня

У ніч проти 1 березня Сили оборони знищили чотири безпілотники камікадзе типу Shahed, які Росія запустила по Україні, йдеться в повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що в ніч на 1 березня 2024 року російські військові атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області РФ та 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

«У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 «шахеди» у межах Харківської та Дніпропетровської областей», – підсумували в Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.