Через удари російських дронів у Харкові пошкоджені будівлі, згоріли автомобілі

Російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову, повідомила місцева влада на початку доби 2 березня.

Зокрема, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у місті зайнялися два автомобілі.

«На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів», – написав він.

Він уточнив, що ліквідація наслідків триває.

Мер обласного центру Ігор Терехов повідомив про «приліт» в одному з районів міста.

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«На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі», – зазначив він.

1 березня Харків відвідали президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Там вони підписали угоду про безпекову співпрацю між Україною та Нідерландами.

Харків регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.