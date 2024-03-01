Україна і Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали у Харкові двосторонню безпекову угоду, йдеться в повідомленні офіційного сайту Офісу глави держави.

За словами Зеленського, «документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років».

Також Зеленський разом із Рютте оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію Росії.

Раніше, 24 лютого, Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Італією і Канадою.

23 лютого десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки підписали президент України Володимир Зеленський т прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський також повідомляв, що Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною.

1 березня Зеленський уточнив, що безпекові угоди вже підписані з шістьма державами – Німеччиною, Великою Британією, Францією, Данією, Канадою, Італією.