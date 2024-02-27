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Політика

Армія РФ готує штурм на Куп’янськ?

  • Без допомоги США ЗСУ доведеться зосередитися лише на обороні? Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN розповів, як буде поводитися українська армія на полі бою. І наголосив, що головком Сирський розробляє два плани. Тим часом Spiegel пише, що Київ вичерпає власні запаси снарядів не пізніше червня, а можливо, і раніше. Які сценарії розвитку війни обговорюють на Заході? Чи готові в ЄС підтримати Україну без допомоги США?
  • Куп’янськ – головна ціль сил РФ на Харківщині, кажуть у ЗСУ. Без допомоги від Заходу Україна ризикує втратити Куп’янськ та Харків, заявила народна депутатка Олександра Устинова в коментарі Deutsche Welle. Яка ситуація на Харківському напрямку? Для чого сили РФ посилюють свої кордони? Чи бояться проривів на свою територію?
  • Під час російського штурму українських позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області російські військові вбили семеро українських військовополонених, повідомляє Офіс генпрокурора. Сталося це 24 лютого, повідомили в ОГП. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець назвав це черговим воєнним злочином. Чи почастішали випадки вбивства полонених та чи можна це зупинити?
  • Виставка про материнство просто у себе вдома. Таким чином кураторка сучасного мистецтва Олександра Погребняк вже другий рік поспіль відзначає дві події – свій день народження та день початку повномасштабного вторгнення. Цього року її виставка про материнства під час війни. Чому вдома? Хто туди приходить? І що можна побачити?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

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