Сили РФ завдали ударів по Харкову ракетами С-300 – Синєгубов

Ввечері 25 лютого у Харкові пролунали вибухи, які підтвердив і мер міста Ігор Терехов.

«У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!», – повідомив міський голова у телеграмі.

Водночас голова ОВА Олег Синєгубов наголосив, що сили РФ завдають ударів по Харкову і закликав мешканців перебувати в укриттях.

В області триває повітряна тривога. О 23.22 оголосили про відбій небезпеки.

Поліція Харківської області також повідомила про вибухи у місті та попросила не викладати фото та відео влучень.

«Увага! В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу «Повітряна тривога». Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей», – попередили у поліції.

Згодом Синєгубов повідомив, що Харків сили РФ атакували ракетами С-300 з Бєлгородської області. Триває огляд місць влучань, інформації про постраждалих поки не надходило, уточнив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.