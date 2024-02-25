Ракетний удар по Дніпру: четверо поранених, є руйнування у приватному секторі – влада

Увечері 25 лютого Росія завдала ракетного удару по Дніпру, повідомив мер міста Борис Філатов у телеграмі.

«Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна», – розповів місцевий чиновник.

Він також зазначив, що «за попередньою інформацією відомо про двох поранених».

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що в області працювала ППО.

«Дякую за роботу нашій ППО!!! Вся інформація – згодом! На жаль, не без наслідків – у місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка», – написав він.

За його даними, «поранення отримали чотири людини».

Пізніше у Повітряному командуванні «Схід» уточнили, що сили ППО ввечері 25 лютого збили 3 крилаті ракети і 3 дрони-камікадзе над Дніпром.

Раніше, у ніч проти 23 лютого, внаслідок удару російських безпілотників у Дніпрі постраждали вісім людей, пошкоджена багатоповерхівка. За даними обласної влади, кілька квартир повністю зруйновані. Відомо про двох загиблих. Двоє постраждалих – у лікарні у стані середньої тяжкості. У постраждалому під’їзді повністю зруйновані три квартири, ще кілька – суттєво пошкоджено.

24 лютого в Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки.