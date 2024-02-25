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ОГП: внаслідок обстрілу російськими військами Нікополя загинув чоловік

Наслідки обстрілів Нікополя силами РФ, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Нікополя силами РФ, ілюстративне фото

Російські військові 25 лютого здійснили обстріл Нікополя на Дніпропетровщині, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«Внаслідок ворожого обстрілу загинув 57-річний місцевий мешканець, який у той момент перебував у вантажівці на території одного з підприємств міста», – кажуть у пресслужбі відомства.

Крім цього, за даними ОГП, «у місті було пошкоджено транспортні засоби, будівлі підприємства».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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