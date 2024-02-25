ОГП: внаслідок обстрілу російськими військами Нікополя загинув чоловік

Російські військові 25 лютого здійснили обстріл Нікополя на Дніпропетровщині, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.
«Внаслідок ворожого обстрілу загинув 57-річний місцевий мешканець, який у той момент перебував у вантажівці на території одного з підприємств міста», – кажуть у пресслужбі відомства.
Крім цього, за даними ОГП, «у місті було пошкоджено транспортні засоби, будівлі підприємства».
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.
Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.
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