ОГП: внаслідок обстрілу російськими військами Нікополя загинув чоловік

Російські військові 25 лютого здійснили обстріл Нікополя на Дніпропетровщині, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«Внаслідок ворожого обстрілу загинув 57-річний місцевий мешканець, який у той момент перебував у вантажівці на території одного з підприємств міста», – кажуть у пресслужбі відомства.

Крім цього, за даними ОГП, «у місті було пошкоджено транспортні засоби, будівлі підприємства».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.