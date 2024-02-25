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Російські військові атакували Херсонщину, загинули чоловік і жінка – прокуратура

Наслідки обстрілів Херсонщини силами РФ, лютий 2024 року, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів Херсонщини силами РФ, лютий 2024 року, фото ілюстративне

Російські військові 25 лютого знову атакували Херсонську область, повідомили голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін і пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, сьогодні, 25 лютого, армія РФ обстріляла один із населених пунктів Бериславського району.

У відомстві кажуть, що внаслідок вибуху снарядів на подвір’ї власного будинку загинули 44-річний чоловік та жінка 62 років.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», – наголосили правоохоронці.

Також, за даними голови ОВА Олександра Прокудіна, «російська армія вбила двох жителів села Тягинка».

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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