Російські військові атакували Херсонщину, загинули чоловік і жінка – прокуратура

Російські військові 25 лютого знову атакували Херсонську область, повідомили голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін і пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, сьогодні, 25 лютого, армія РФ обстріляла один із населених пунктів Бериславського району.

У відомстві кажуть, що внаслідок вибуху снарядів на подвір’ї власного будинку загинули 44-річний чоловік та жінка 62 років.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», – наголосили правоохоронці.

Також, за даними голови ОВА Олександра Прокудіна, «російська армія вбила двох жителів села Тягинка».

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.