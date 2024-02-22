Прокудін: через російський обстріл загинув житель Бериславського району

Російські війська обстріляли село Львове в Бериславському районі Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 22 лютого.

За його словами, один із «прильотів» прийшовся по житловому будинку.

«На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років», – написав голова області.

За попередню добу, за даними Херсонської ОВА, троє цивільних в області зазнали поранень внаслідок російських обстрілів.

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Наприкінці січня керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що в селах Бериславського району Херсонщини, які розташовані біля Дніпра, залишилося близько 7 тисяч людей.

За його словами, російські війська цілеспрямовано обстрілюють цей район і безпосередньо райцентр – місто Берислав. Там наразі дуже небезпечно, російська армія майже знищила місто, тому людей постійно евакуюють.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.