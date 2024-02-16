Росія атакувала Україну щонайменше 24 ракетами із КНДР – генпрокурор

Щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва були використані Росією під час ракетних атак України, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення», – розповів генпрокурор, якого цитує агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наймасовіша атака цим типом ракет була задокументована 7 лютого.

«Атаковано було три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). У всіх цих випадках влучання по можливих цілях не зафіксовано», – додав Костін.

Генпрокурор зазначив, що, згідно з попереднім аналізом, ці ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті, встановлена максимальна дальність пуску ракет – до 650 км.

За попередніми даними, ударів було завдано з території Воронезької області в Росії, додав Костін.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

Хоча Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні в Україні, Державний департамент США ідентифікував компанії та осіб, причетних до перевезення балістичних ракет КНДР і повʼязаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року і запровадив проти них санкції.

Також Державний департамент заявив, що Північна Корея порушує ембарго ООН на постачання зброї, а на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.