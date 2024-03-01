Харків не так захищений, щоб можна було радити людям повертатися – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що наразі Харків захищений до тої міри, щоб можна було радити місцевим жителям повертатися.

«Що стосується повернення Харків’ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав – коли це станеться, обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових передусім», – заявив він на пресконференції у Харкові.

Коментуючи обстріли С-300, Зеленський зауважив, що найголовніше – не лише посилення протиповітряної оборони регіону, а витіснення російських військ на більшу відстань.

«Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. Напевно, найголовніше – діяти не тільки посилюючи ППО Харкова і в цілому регіону, а витісняти росіян на більшу відстань. По-іншому захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось сучасними системами ППО», – додав він.

Харків регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.