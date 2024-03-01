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Харків не так захищений, щоб можна було радити людям повертатися – Зеленський

Харків після чергових російських атак, січень 2024 року
Харків після чергових російських атак, січень 2024 року

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що наразі Харків захищений до тої міри, щоб можна було радити місцевим жителям повертатися.

«Що стосується повернення Харків’ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав – коли це станеться, обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових передусім», – заявив він на пресконференції у Харкові.

Коментуючи обстріли С-300, Зеленський зауважив, що найголовніше – не лише посилення протиповітряної оборони регіону, а витіснення російських військ на більшу відстань.

«Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. Напевно, найголовніше – діяти не тільки посилюючи ППО Харкова і в цілому регіону, а витісняти росіян на більшу відстань. По-іншому захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось сучасними системами ППО», – додав він.

Харків регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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