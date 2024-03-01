На Миколаївщині після російського удару сталася пожежа – Кім

На Миколаївщині внаслідок російського удару сталася пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Внаслідок прильоту в області виникла пожежа, рятувальники вже працюють. Наразі інформації щодо постраждалих немає», – написав він у телеграмі.



Кім не уточнив, який населений пункт регіону зазнав російського удару. Раніше у соцмережах повідомляли про звук вибуху в Миколаєві.



О 19:45 на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже годину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.