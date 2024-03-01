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На Миколаївщині після російського удару сталася пожежа – Кім

Віталій Кім не уточнив, який населений пункт регіону зазнав російського удару.
Віталій Кім не уточнив, який населений пункт регіону зазнав російського удару.

На Миколаївщині внаслідок російського удару сталася пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Внаслідок прильоту в області виникла пожежа, рятувальники вже працюють. Наразі інформації щодо постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

Кім не уточнив, який населений пункт регіону зазнав російського удару. Раніше у соцмережах повідомляли про звук вибуху в Миколаєві.

О 19:45 на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже годину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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