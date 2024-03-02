Російська атака на Одесу: ОВА повідомляє про чотирьох постраждалих

Внаслідок атаки російських дронів на Одесу є постраждалі та руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер близько 2 години ночі 2 березня.

За його даними, удари пошкодили житлові багатоповерхові будинки.

«Нині відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація уточнюється», – заявив він.

Кіпер додав, що на місці ураження працюють усі відповідні служби.

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Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.