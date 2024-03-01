На Запоріжжі через бойові дії без світла залишається 50 населених пунктів – Міненерго

В енергосистемі України 29 лютого фіксувався профіцит електроенергії через сонячну погоду і активний виробіток електроенергії сонячними електростанціями, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики 1 березня.

За даними відомства, в прикордонному районі Харківщини внаслідок обстрілів відключалось обладнання на підстанції 330 кВ. У результаті підстанція втратила власні потреби, згодом підстанцію було заживлено. Також на Харківщині внаслідок бойових дій через пошкодження відключилась лінія ПЛ 110, споживачі не знеструмлювались.

«В Одесі відключилось обладнання на підстанції 110 кВ, внаслідок чого короткостроково знеструмлювалось понад 13 тисяч побутових споживачів, водоканал, електротранспорт, місцева промисловість. Усіх споживачів заживлено», – кажуть у Міненерго.

На Донеччині вимикалось обладнання ПЛ 110 кВ, без електропостачання залишились побутові абоненти міста Слов’янськ. Протягом трьох годин усіх заживлено.

«За добу в Донецькій області енергетики заживили споживачів у 3 населених пунктах, через бойові дії знеструмлено близько 11 тисяч абонентів у 5 населених пунктах. Всього в області без електропостачання залишається 79 населених пунктів – це понад 42,3 тисячі точок обліку. Відновлено газопостачання 116 родинам», – наголосили в Міненерго.

По інших областях, за даними відомства, ситуація наступна:

у Запорізькій області відновлено енергопостачання 2,6 тисячі родин у 8 прифронтових населених пунктах, що знеструмлювалися напередодні внаслідок пошкодження повітряної лінії електропередачі. З технологічних причин знеструмлено 43 абоненти. Внаслідок бойових дій без електропостачання залишається 50 населених пунктів (3,7 тисячі споживачів);

відновлено енергопостачання 2,6 тисячі родин у 8 прифронтових населених пунктах, що знеструмлювалися напередодні внаслідок пошкодження повітряної лінії електропередачі. З технологічних причин знеструмлено 43 абоненти. Внаслідок бойових дій без електропостачання залишається 50 населених пунктів (3,7 тисячі споживачів); на Кіровоградщині відновлено електропостачання понад 600 споживачам, які були знеструмлені через технічні причини;

відновлено електропостачання понад 600 споживачам, які були знеструмлені через технічні причини; у Сумській області через бойові дії в області без електропостачання 2,6 тисячі точок обліку у 56 населених пунктах;

через бойові дії в області без електропостачання 2,6 тисячі точок обліку у 56 населених пунктах; на Харківщині енергетики відновили електропостачання 35 абонентам, які довгостроково залишалися без світла через бойові дії. Всього в області через бойові дії без світла 15,6 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах;

енергетики відновили електропостачання 35 абонентам, які довгостроково залишалися без світла через бойові дії. Всього в області через бойові дії без світла 15,6 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах; у Херсонській області енергетики відновили електропостачання 108 споживачам у Херсоні, які знеструмлювались внаслідок обстрілів. Через технічні причини знеструмлено 175 абонентів. Всього в обласному центрі без світла 3,2 тисячі точок обліку, в області без енергопостачання 53 населених пункти;

енергетики відновили електропостачання 108 споживачам у Херсоні, які знеструмлювались внаслідок обстрілів. Через технічні причини знеструмлено 175 абонентів. Всього в обласному центрі без світла 3,2 тисячі точок обліку, в області без енергопостачання 53 населених пункти; у місті Черкаси скоєна крадіжка обладнання газових мереж. Без відключення абонентів;

скоєна крадіжка обладнання газових мереж. Без відключення абонентів; на Чернігівщині через технологічні порушення без електропостачання 305 споживачів у 2 населених пунктах. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими понад 1,6 тисячі точок обліку у 26 населених пунктах;

через технологічні порушення без електропостачання 305 споживачів у 2 населених пунктах. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими понад 1,6 тисячі точок обліку у 26 населених пунктах; у Хмельницькій області через технічні порушення короткостроково знеструмились 7,5 тисячі побутових споживачів, усіх заживлено.

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