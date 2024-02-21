Міненерго: через обстріли Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення

Наразі в українській енергосистемі немає дефіциту, власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, повідомляє Міністерство енергетики 21 лютого.

Водночас через бойові дії напередодні була знеструмлена високовольтна лінія електропередачі 330 кіловат на Запоріжжі.

«У результаті Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення. У районі тривають бойові дії», – йдеться в зведенні.

Водночас, за даними Міненерго, у ставку-охолоджувачі зберігається стабільний рівень води, який становить 15,59 метра, її достатньо для забезпечення потреб станції.

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Крім того, внаслідок пошкодження вітряної лінії на Чернігівщині близько 200 споживачів у двох населених пунктах одномоментно залишилися без електрики.

За прогнозами Міненерго, за цю добу Україна може імпортувати 1400 мегават на годину і експортувати 3000 МВт*год.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. У вересні 2023 року президент «Енергоатому» повідомив, що на станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.