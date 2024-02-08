«На межі важких подій»: що побачив керівник МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС

Яка ситуація на окупованій Росією Запорізькій АЕС? З чим пов'язаний візит очільника МАГАТЕ Ґроссі до Києва, ЗАЕС і Москви? Чи може МАГАТЕ вплинути на Росію? Що робити жителям Запорізької області у випадку аварії на Запорізькій АЕС, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Ґроссі 7 лютого відвідав окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Він записав звернення після перетину лінії фронту на зворотному шляху, в якому зазначив, що оцінив виконання п’яти принципів МАГАТЕ для захисту станції та статус поточних систем живлення та охолодження, рівень кваліфікованого персоналу. Голова агентства додав, що ці критерії є критично важливими для безпеки станції і зауважив, що «немає місця для самозаспокоєння».

7 лютого відвідав окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Він записав звернення після перетину лінії фронту на зворотному шляху, в якому зазначив, що оцінив виконання п’яти принципів МАГАТЕ для захисту станції та статус поточних систем живлення та охолодження, рівень кваліфікованого персоналу. Голова агентства додав, що ці критерії є критично важливими для безпеки станції і зауважив, що «немає місця для самозаспокоєння». Російська окупаційна влада, зокрема, призначений Кремлем керувати захопленою частиною Запорізької області Євген Балицький підтвердив візит Ґроссі на ЗАЕС, але зазначив, що не бачить у таких візитах «жодної користі». Окупаційний чиновник стверджує, що Запорізьку АЕС «обстрілюють українські військові».

підтвердив візит Ґроссі на ЗАЕС, але зазначив, що не бачить у таких візитах «жодної користі». Окупаційний чиновник стверджує, що Запорізьку АЕС «обстрілюють українські військові». Після поїздки на ЗАЕС Ґроссі має вирушити до Москви, щоб зустрітися із російськими посадовцями. Він сказав, що від зустрічей очікує вирішення технічних питань, які дозволять впевнитися у безпеці станції.

6 лютого Гроссі у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром енергетики Германом Галущенком . Президент того дня зазначив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

а також міністром енергетики . Президент того дня зазначив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією. Під час брифінгу гендиректор МАГАТЕ сказав, що ситуація на ЗАЕС «крихка». Важливою проблемою станом на зараз є закінчення терміну експлуатації ядерного палива в реакторах . Український міністр при цьому зазначив, що питання, пов'язане з ядерним паливом, складне. Якщо його неможливо експлуатувати – потрібно організувати вивантаження цього палива кваліфікованим персоналом, і далі обговорювати питання зберігання цього палива. Це важлива тема для безпеки Європи, сказав міністр.

. Український міністр при цьому зазначив, що питання, пов'язане з ядерним паливом, складне. Якщо його неможливо експлуатувати – потрібно організувати вивантаження цього палива кваліфікованим персоналом, і далі обговорювати питання зберігання цього палива. Це важлива тема для безпеки Європи, сказав міністр. Ґроссі також згадав про скорочення персоналу на ЗАЕС. За його словами, з потрібних 10 тисяч працівників, там зараз є половина. Галущенко зауважив, що наразі від роботи на станції усунуто близько 400 ліцензованих працівників високої кваліфікації, і це теж вплине на роботу станції, а відтак і на ядерну та радіаційну безпеку.

Про експлуатацію ядерного палива

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олег Дудар розповів «Новинам Приазов’я», що питання подальшої експлуатації палива потрібно узгоджувати з його виробниками. Це актуально, якщо Запорізька станція входитиме на виробничі потужності.

«Палива компанії Westinghouse, яке ми маємо на чотирьох енергоблоках, експлуатувати без згоди виробника, тобто компанії Westinghouse, і погодження українським регулятором, неможливо.

Те саме стосується і палива корпорації «ТВЕЛ», який ми маємо на двох енергоблоках. Вони повинні, якщо мова буде йтися про вихід на потужність, дати таке погодження, але здійснити вихід на потужність ми можемо лише в разі погодження нашим регулятором цієї можливості. Зараз я не бачу можливостей законного виходу на потужність енергоблоків», – сказав він.

Вивантаження палива – це складний і небезпечний процес, каже фахівець. Окупаційна адміністрація, на його думку, навряд чи на це зважиться. За словами Дударя, два блоки – другий та шостий мають паливо в корпорації «ТВЕЛ» російського дизайну, всі інші блоки – паливо Westinghouse.

Заміна на паливо російського дизайну – потребує повного вивантаження радіоактивних зон

«Крім палива ще існують системи внутрішнього реакторного контролю і вимірювання, які належать до фірми Westinghouse, яка розробила цей автоматичний пристрій. І вони пристосовані лише для палива Westinghouse. Тому переналаштувати їх неможливо.

Я не думаю, що вони зараз здатні на якусь заміну цього обладнання. Про вивантаження палива – треба розуміти, куди ми будемо вивантажувати це паливо. Повне вивантаження – заміна на паливо російського дизайну – потребує повного вивантаження радіоактивних зон.

Це потрібно вивозити в контейнерах кудись це паливо, що теж йде всупереч із законами та вимогами про нерозповсюдження матеріалу, що ділиться. Як на це буде дивитися МАГАТЕ? Бо паливо є власністю України, інтелектуальною і фізичною власністю Westinghouse і США, тому це дуже складне питання. Я не думаю, що вони на це зможуть піти»

«Світ – на межі важких подій»

Працівники російських атомних електростанцій не мають достатньої кваліфікації, щоб працювати на ЗАЕС, тому у випадку аварії не зможуть нічим зарадити, переконаний Дудар.

В українських і російських АЕС є дуже великі відмінності:

в обладнанні,

у системах автоматизації,

в аварійних інструкціях

Окупанти хочуть погіршити стан безпеки

«Бо якщо вони навіть приженуть, як вони зараз зробили «фахівців» зі своїх станцій РВПК (Реактор великої потужності канальний), це зовсім інший тип реактора. Вони (російські фахівці) ще працюють на реакторах чорнобильського типу. Тож, якщо відбудеться якесь порушення нормальної експлуатації, чи аварійна ситуація, вони не зможуть працювати по наших процедурах.

Світ стоїть на межі дуже важких подій, які можуть там виникнути в будь-який момент, зважаючи на те, що вони хочуть погіршити стан безпеки. Тому ще раз звертаю увагу, що вивантаження чи перевантаження ядерного пального допустити неможливо», – наголосив він.

Небезпека мінування

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна нагадала, що Запорізька АЕС досі залишається замінованою, і це становить не меншу небезпеку, ніж решта факторів.

Кошарна також зазначила, що російські військові ретельно готувались до візиту МАГАТЕ і вивозили свою техніку зі станції.

Три ночі виїжджала військова техніка з майданчика ЗАЕС. Кількість військових зменшилася.

«Перед приїздом Ґроссі на ЗАЕС три ночі виїжджала військова техніка з майданчика ЗАЕС. Кількість військових зменшилася. Тобто вони готуються.

Бо Ґроссі їде перевіряти дотримання п'яти принципів, що він оголосив 30 травня, які не стосуються безпосередньо ядерної та радіаційної безпеки, як більш військових питань.

Наприклад, щоб ЗАЕС не була базою для військової техніки та військових, не можна обстрілювати з території майданчика ЗАЕС, і ЗАЕС, не можна обстрілювати енергетичну інфраструктуру поряд із ЗАЕС та інше.

Останній раз він про це казав на засіданні Ради безпеки ООН у січні цього року, але про мінування він жодного слова не казав. Росія каже, що це допустима практика, а тепер уявіть, що йде детонування всіх мін. Це як маленький землетрус. І це точно вплине на систему безпеки»

МАГАТЕ навряд чи зможуть врегулювати безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС, вважає вона. Представники організації не мають достатньо повноважень і не впливають на жодне технічне рішення окупаційного керівництва станції, пояснює експертка.

«Тільки спостерігають, вони моніторять, доповідають і все. Розумієте? Все! Не можуть вони впливати жодним чином. Тому вся ця ситуація потребує зміни в парадигмі міжнародної системи ядерної та радіаційної безпеки, перегляду низки конвенцій, депозитарієм яких є МАГАТЕ. Але це вперше в історії світу відбувається окупація ядерної АЕС з такими великими встановленими потужностями. Тому МАГАТЕ так спостерігає і доповідає все», – сказала Кошарна.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, зокрема і ЗАЕС, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи належно їх перевірити.

Про персонал

Ще одна проблема – це недопущення на ЗАЕС 400 українських працівників, які відмовились підписувати контракти з «Росатомом», який взяв під своє керування захоплену станцію. Колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в ефірі Радіо Свобода розповів чим брак кваліфікованого персоналу може загрожувати ЗАЕС.

«Людина, яка керує атомним енергоблоком, яка має право вести перемикання на атомному енергоблоці, вона готується від 9 до 10 років. Це ліцензований персонал відповідно до нашого чинного законодавства. На жаль на сьогодні, контроль над ЗАЕС нашою державою втрачений, тому мені незрозуміло, як туди допускається якийсь інший персонал, який не має ліцензій, які видаються на три роки», – зазначив він.

З урахуванням терміну окупації ЗАЕС важко зрозуміти, яка кількість кваліфікованого персоналу там залишається, зауважив Плачков. За його словами, дуже важливим є моральний та психологічний стан працівників, адже від спеціалістів, які відповідають за ядерну та радіаційну безпеку в таких умовах залежить дуже багато. Окупаційна адміністрація станції продовжує тиснути на український персонал, примушуючи до російського громадянства.



«Вони можуть спровокувати або непроєктні, або запроєктні події на ЗАЕС. Тому перевірка допоміжного обладнання і обладнання, яке відповідає за безпеку ЗАЕС, це дуже важливо.

Там ще є питання з охолодженням. Оскільки після того, як зруйнували греблю Каховської ГЕС і саме водосховище, АЕС залишилась на єдиному басейні-охолоджувачі всіх шести атомних енергоблоків. Тому не тільки активні зони важливі для безпеки, але й допоміжне обладнання, важливе для безпеки і не наробити лиха на ЗАЕС»

Іван Плачков наголосив, що Росія використовує ЗАЕС виключно для шантажу світу.

А якщо аварія?

Виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької ОВА Олексій Караулов нагадав «Новинам Приазов'я», що влада має план дій на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС. У разі аварії будуть здійснювати евакуацію населення у 50-ти кілометровій зоні.

«Ця зона, якщо брати ТОТ і підконтрольну владі України територію, на сьогодні становить понад 6%, і складає 1750 квадратних кілометрів. У цю 50-кілометрову зону попадають 23 населенні пункти Біленьківської, Долинської, Широківської сільських територіальних громад Запорізького району, Хортицький район і частково Дніпровський район міста Запоріжжя. Ще доповню, що на цій території, на цих населених пунктах, що я зазначив, орієнтовна кількість населення складає трохи більше, ніж 121 тисяча. Якщо казати про тимчасово окуповану територію, ми за тією інформацією, яку змогли здобути, то там в зону евакуації попадатиме 96 тисяч осіб», – повідомив він.



У випадку аварії на Запорізькій АЕС, влада регіону зможе прийняти жителів окупованих територій. Якщо російська окупаційна адміністрація дозволить їм виїхати, сказав посадовець.

Ми готові до розгортання проміжних пунктів на лінії зіткнення і приймати наших громадян

«Ми готові до розгортання проміжних пунктів на лінії зіткнення і приймати наших громадян. Якщо ще детальніше щодо порядку евакуації, то вона складається, умовно кажучи, з трьох складових – це розгортання попередніх пунктів збору, проміжних пунктів збору, пунктів документацій і приймальних пунктів. У нас на сьогодні сплановано 26 мобільних пунктів. Це, будемо так казати, у забрудненій зоні. Чотири проміжні пункти – це на межі чистої зони і забрудненої, вони знаходяться на території міста Запоріжжя й один у Широківській територіальній громаді. 27 приймальних пунктів – це вже на чистій зоні», – пояснив Караулов.



Влада інформуватиме населення щодо необхідних дій залежно від рівня небезпеки, додав представник Запорізької військової адміністрації області.



«Евакуація – це вже граничний, саме максимальний спосіб реагування на надзвичайну ситуацію. Передбачено застосування п'яти режимів втручання залежно від обставин, які виникнуть в разі надзвичайної ситуації, погодних умов, напрямків вітру. Може бути, що там же, в тій же Широківській територіальній громаді, не потрібно буде евакуюватися, але застосувати засоби укриття, спуститися у підвал. Ці всі засоби та режими у нас розроблені, вони діють. І, головне, що при оголошенні сигналу, буде оголошена саме радіаційна тривога», – повідомив Караулов.



За його словами, днями розробники застосунку оголошення тривоги вже додали одну із функцій цього застосунку. Також на сайті обладміністрації розміщена пам'ятка щодо дій жителів у разі виникнення надзвичайної ситуації та евакуації.