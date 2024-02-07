Голова МАГАТЕ оцінив роботу окупованої Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Ґроссі прибув на окуповану Запорізьку атомну електростанцію – про це він повідомив 7 лютого.

Він записав звернення після перетину лінії фронту на зворотному шляху, повідомивши, що повертається до штаб-квартири МАГАТЕ після четвертого візиту на станцію.

«Я оцінив виконання п’яти принципів МАГАТЕ для захисту станції та статус поточних систем живлення та охолодження, рівень кваліфікованого персоналу, поміж іншого», – прокоментував Ґроссі.

Голова агентства додав, що ці критерії є критично важливими для безпеки станції.

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«Немає місця для самозаспокоєння», – зазначив він.

Рафаель Ґроссі приїхав до України напередодні, зустрівшись із президентом Володимиром Зеленським та міністром енергетики Германом Галущенком. Планується, що він також вирушить до Москви, щоб зустрітися із російськими посадовцями. Він сказав, що від зустрічей очікує вирішення технічних питань, які дозволять впевнитися у безпеці на ЗАЕС.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. У вересні 2023 року президент «Енергоатому» повідомив, що на станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.