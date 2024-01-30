У ДІЯРУ повідомили про інспекцію МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії провело інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції, повідомила 29 січня пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

«З 19 по 28 січня 2024 року на ВП «Південноукраїнська АЕС» було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною і МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснено інспектором Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання», – йдеться в повідомленні.

У ДІЯРУ уточнили, що мета інспекції – «перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів» і додали, що вона пройшла без зауважень.

МАГАТЕ про цю інспекцію не інформувало.

Схожі інспекції проходили і минулого року.

Інспектори Міжнародного агентства атомної енергії почали перевірки об’єктів в Україні на запит Києва 31 жовтня 2022 року.

Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві «брудних бомб» у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.