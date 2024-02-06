Директор МАГАТЕ у Києві провів зустрічі – планує відвідати окуповану ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі прибув з візитом до України.

«Напередодні мого візиту на ЗАЕС, радий зустрітися з міністром енергетики Галущенком, регулятором (Держатомрегулювання - ред.) Коріковим та представником «Енергоатому» Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України», – написав він у соцмережі Х.



Він нагадав, що МАГАТЕ присутнє на «кожному майданчику, залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об’єктів».

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) анонсувало візит Ґроссі до України, в рамках якого заплановані переговори в Києві та поїздка на окуповану російським військами Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку масштабного вторгнення в Україну. З вересня 2022 року на станції перебувають моніторингові місії МАГАТЕ.