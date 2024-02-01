Директор МАГАТЕ Ґроссі наступного тижня відвідає ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), щоб обговорити нестабільну ситуацію з безпекою на майданчику, зокрема скорочення кількості персоналу, що працює на об’єкті.



Як повідомляє пресслужба агентства, перед тим, як вирушити на станцію, у вівторок він проведе переговори у Києві.



Серед іншого, Ґроссі порушить важливе питання кадрового забезпечення ЗАЕС і запросить додаткову інформацію про нову заяву станції про те, що з сьогоднішнього дня жодні працівники, які працюють на національному операторі «Енергоатом», не будуть допущені на майданчик. Як зауважують в МАГАТЕ, зараз на ЗАЕС працюють колишні працівники «Енергоатому», які прийняли російське громадянство і підписали трудові контракти з російською компанією-оператором, а також співробітники, які були направлені на ЗАЕС з РФ. Сьогодні, 1 лютого, на ЗАЕС команді МАГАТЕ повідомили, що на станції достатньо атестованого персоналу і всі посади повністю заповнені.



«Надзвичайно важливо, щоб станція мала кваліфікований та досвідчений персонал, необхідний для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки. Кількість персоналу вже була значно скорочена з початку війни майже два роки тому», – сказав Генеральний директор Гроссі.



Цього тижня експерти МАГАТЕ продовжували звертатися до ЗАЕС з проханням надати більш детальну інформацію щодо персоналу, який обслуговує головні щити управління, а також про персонал, відповідальний за обслуговування критично важливої інфраструктури та процесів, пов’язаних із забезпеченням безпеки.



На початку цього тижня експертів МАГАТЕ поінформували, що наразі на окупованій російськими військами ЗАЕС працює 4500 співробітників російської експлуатуючої організації, а 940 заявок перебувають на розгляді. До початку збройного конфлікту на ЗАЕС працювало близько 11500 осіб.

Раніше російська сторона заявила, що з 1 лютого «з метою забезпечення безпеки буде заблоковано доступ на ЗАЕС тим 120 фахівцям, які не уклали угоди з російською організацією, що експлуатує станцію».

У вересні минулого року президент «Енергоатому» Петро Котін заявив, що на окупованій ЗАЕС залишаються працювати 822 українських атомників, вони зазнають тиску від окупантів. Крім того, за словами Котіна, в Енергодарі залишаються 2083 працівника ЗАЕС, яких окупанти не допускають до робочих місць. Президент «Енергоатому» каже, що російські загарбники «періодично затримують та катують український персонал станції, щоб змусити їх працювати на «Росатом».



Рафаель Ґроссі вже вчетверте перетинає лінію фронту, щоб відвідати ЗАЕС, всі шість реакторів якої зупинені вже майже півтора року і не виробляють електроенергію, але все ще містять велику кількість ядерного палива, яке має бути збережене, в тому числі належним чином охолоджене і захищене.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку масштабного вторгнення в Україну. З вересня 2022 року на станції перебувають моніторингові місії МАГАТЕ.