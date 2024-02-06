На ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива - міністр енергетики та директор МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі прибув з візитом до України 6 лютого. Він проводить зустрічі в Києві, а згодом має вирушити на Запорізьку атомну електростанцію, звідти він поїде на зустріч з російськими високопосадовцями у Москві.

Ситуація на ЗАЕС «крихка», як сказав під час брифінгу Ґроссі. За його словами, основні проблеми станом на зараз – це закінчення терміну експлуатації ядерного пального у реакторах, а також значне скорочення технічного персоналу станції.

Міністр енергетики України Герман Галущенко сказав, що вони з Ґроссі обговорювали ці питання під час зустрічі.

«Питання є: термін експлуатації (палива – ред.), цей термін вийшов, далі виробник має сказати, чи можливо експлуатувати поза межами... Це складне питання. Якщо неможливо – треба вчиняти дії, щодо вивантаження цього палива, це має бути кваліфікований персонал, далі питання зберігання цього палива. Це важливі питання для безпеки Європи», ‒ сказав Галущенко.

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Під час цієї поїздки МАГАТЕ буде домовлятися із Росією про детальну оцінку стану палива, сказав Ґроссі.

«Це питання буде на першому місці у моїх дискусіях з чинним керівництвом станції і з керівництвом російським, у Москві. Ми будемо наполягати на проведенні з нашого боку максимально глибокої оцінки стану палива в енергоблоках», ‒ розповів генеральний директор Агентства.

Стосовно скорочення кількості працівників на ЗАЕС, то за словами Гроссі, з потрібних 10 тисяч працівників, там зараз є половина. Адже, за інформацією МАГАТЕ з 1 лютого російське окупаційне керівництво ЗАЕС заборонило доступ до атомної електростанції працівникам, які не отримали російське громадянство і не уклали договір з «Росатомом».

«Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції, це понад 10 000, то зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, вполовину. Завтра, під час мого візиту, це буде одним із головних питань, які я підніматиму перед керівництвом станції, як вони планують замінити ці посади, якими людьми, бо це технічний персонал, який виконував певні функції, дуже важливі для безпеки», ‒ розповів генеральний директор МЕГАТЕ.

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Герман Галущенко додав, що у частини працівників були спеціальні ліцензії, котрі дозволяли їм виконувати роботи на ЗАЕС.



«Мова йде про близько 400 людей, що є ліцензійованими. Тому їх не можна просто забрати. Очевидно, що ті, ким їх будуть заміняти, вони не будуть мати ліцензій. І це безумовно вплине на роботу, і вплине і на ядерну і радіаційну безпеку взагалі на функціонування цього об'єкту», ‒ сказав Герман Галущенко.



З Києва Рафаель Маріано Гроссі поїде на ЗАЕС, де зустрінеться із представниками Росії, які незаконно захопили станцію та керують нею зараз. А звідти вирушить до Москви, щоб зустрітися із російськими посадовцями. Він сказав, що від зустрічей очікує вирішення технічних питань, які дозволять впевнитися у безпеці на ЗАЕС.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. У вересні 2023 року президент «Енергоатому» повідомив, що на станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.