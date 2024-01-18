В Енергодарі за час окупації залишилася лише п’ята частина населення – мер

Енергодар Запорізької області за роки російської окупації перетворився у майже порожнє місто: якщо до окупації там жили близько 50 тисяч людей, то зараз залишається 10 тисяч, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Дмитро Орлов.

«Є певні міграційні, такі демографічні явища. Тобто переміщаються окупанти, ну цивільні, скажімо так, росіяни з РФ, навіть із віддалених їхніх регіонів переміщаються до Енергодару, бо неможливо 10 тисячами забезпечити життєдіяльність 50-тисячного міста в плані комунального обслуговування», – зауважив він.

За даними Орлова, жителі, які залишилися – це здебільшого пенсіонери, частина з них – працівники атомної станції. Вони залишаються там, попри тиск окупаційних сил, каже мер міста.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені дані.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.