Мер Енергодару назвав число містян, яких окупанти утримують у катівнях

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» що понад 10 жителів окупованого військовими РФ міста перебувають у катівнях.

«Абсолютна більшість із них перебуває вже кілька місяців у катівнях. Декого перевезли до Мелітополя, декого до Маріуполя, декого ще далі там, вже до РФ. Інкримінують нашим мешканцям якісь терористичні дії», – сказав він.

За словами Орлова, це звичайні люди, працівники бюджетної сфери або енергетичної галузі.

«Окупанти знущаються, катують і таким чином примушують людей підтримувати проросійську позицію, а люди категорично проти цієї позиції. І тому відбуваються такі жахливі речі. Не нехтують і електричним струмом при катуванні, не нехтують фізичним і психологічним тиском. На жаль, багато з тих, хто вже вийшов із цих катівень, перебувають у місті без документів. Вони не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту, бо окупанти перевіряють їх», – додав Орлов.

Він також зазначив, що в окупації продовжують працювати фільтраційні пункти, де людей можуть утримувати під приводом перевірок від доби до 10 днів.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.