Зеленський розповів директору МАГАТЕ, що «російська окупація ЗАЕС повинна припинитися»

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого мав зустріч із директором Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі, який прибув до Києва перед відвіданням окупованої російськими військовими Запорізької атомної електростанції.

«Ми доволі детально обговорили ситуацію на станції та безпекові виклики зараз: російська окупація ЗАЕС повинна припинитися, і це головна передумова відновлення радіаційної безпеки для всього нашого регіону. Подякував пану Ґроссі за підтримку «формули миру» та за участь представника МАГАТЕ в роботі радників щодо «формули», – розповів Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також назвав важливим те, що Україна була обрана до Ради керівників МАГАТЕ. «Це очевидна ознака того, що світ визнає нашу здатність відновлювати стабільність і працювати заради безпеки», – сказав глава держави.

З Києва Рафаель Ґроссі поїде на ЗАЕС, де зустрінеться із представниками Росії, які незаконно захопили станцію та керують нею зараз. А звідти вирушить до Москви, щоб зустрітися із російськими посадовцями. Він сказав, що від зустрічей очікує вирішення технічних питань, які дозволять впевнитися у безпеці на ЗАЕС.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. У вересні 2023 року президент «Енергоатому» повідомив, що на станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.