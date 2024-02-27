Уламки «шахеда» пошкодили електролінію на Полтавщині – ОВА

Рештки російського БПЛА пошкодили лінії електропередачі в Лубенському районі Полтавщини. Без світла залишилися понад 200 споживачів, повідомив 27 лютого очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Без світла залишилися 208 побутових та чотири юридичних споживачі. Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання», – вказано у повідомленні.

Інформацію про пошкодження електролінії підтвердили у Міністерстві енергетики України. Натомість енергетики відновили електропостачання для понад 15 тисяч споживачів у різних регіонах країн, зазначили у відомстві.

У міністерстві повідомили, що, зокрема, заживлено селище на Харківщині, яке було знеструмлене з початку повномасштабного вторгнення. В області також зафіксували обстріли.

«Вночі обстрілу зазнали три населені пункти, триває огляд пошкоджень. Всього в області залишається без напруги близько 16 тисяч точок обліку», – додали в Міненерго.

У відомстві зауважили, що застосування стабілізаційних графіків відключень не планується.

На початку лютого РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу. За даними «Укренерго», атака стала «однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік».

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікувала ймовірних російських атак і цього опалювального сезону, однак масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.