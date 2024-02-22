ДТЕК: шестеро енергетиків поранені через російський обстріл теплової електростанції

Росія обстріляла прифронтову теплову електростанцію, заявила компанія ДТЕК 22 лютого.

Згідно з повідомленням, шестеро співробітників зазнали поранень.

«Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції», – заявляє пресслужба.

Компанія додає, що триває ліквідація наслідків атаки.

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За даними ДТЕК, від початку опалювального сезону її теплоелектростанції зазнали близько 40 обстрілів російської армії. Наприклад, обстріл прифронтової ТЕС 16 лютого пошкодив обладнання станції.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.