Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

ДТЕК: шестеро енергетиків поранені через російський обстріл теплової електростанції

За даними ДТЕК, від початку опалювального сезону її теплоелектростанції зазнали близько 40 обстрілів російської армії
За даними ДТЕК, від початку опалювального сезону її теплоелектростанції зазнали близько 40 обстрілів російської армії

Росія обстріляла прифронтову теплову електростанцію, заявила компанія ДТЕК 22 лютого.

Згідно з повідомленням, шестеро співробітників зазнали поранень.

«Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції», – заявляє пресслужба.

Компанія додає, що триває ліквідація наслідків атаки.

Читайте також: Відновлення лінії енергоживлення ЗАЕС ускладнене через обстріли – «Укренерго»

За даними ДТЕК, від початку опалювального сезону її теплоелектростанції зазнали близько 40 обстрілів російської армії. Наприклад, обстріл прифронтової ТЕС 16 лютого пошкодив обладнання станції.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG