Відновлення лінії енергоживлення ЗАЕС ускладнене через обстріли – «Укренерго»

Запорізька атомна електростанція залишається на одній лінії живлення через російські обстріли, повідомляє національний оператор «Укренерго» 22 лютого.

«Відновлювальні роботи на повітряній високовольтній лінії електропередачі, що була резервним варіантом живлення потреб ЗАЕС, ускладнені постійними обстрілами росіян та великим обсягом необхідних робіт», – йдеться в повідомленні.

Компанія додає, її що ремонтні бригади роблять все можливе, аби якомога швидше відновити лінію резервного живлення та підвищити надійність постачання електроенергії на окуповану станцію.

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Крім того, на Сумщині через російський обстріл зі сторони кордону РФ знеструмлені чотири населені пункти. Ремонтні роботи почнуться після дозволу військових.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 351 населений пункт. «Укренерго» повідомляє про нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Харківської, Херсонської областей.

Напередодні Міністерство енергетики повідомило, що через бойові дії була знеструмлена високовольтна лінія електропередачі 330 кіловат на Запоріжжі. Через це станом на ранок 22 лютого Запорізька атомна електростанція залишалася на одній лінії живлення.