У Запорізькій області через удар військ РФ загинула цивільна людина – ОВА

Одна цивільна людина загинула в Запорізькій області внаслідок російського удару 29 лютого, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по прифронтовому селу Юльївка. Приблизно о 13:10 військові РФ завдали авіаудару керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Запорізького району. І забрали життя безневинної людини», – написав Федоров у телеграмі.

Він додав, що інформація про поранених і руйнування уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.