Рятувальники виявили четверте тіло людини, яка загинула внаслідок удару по Одесі – ДСНС

Рятувальники виявили четверте тіло людини, яка загинула внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі, йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У відомстві кажуть, що «тіло четвертої жертви виявили під завалами на рівні першого поверху».

За даним ДСНС, наразі відомо про:

4 загиблих, серед яких одна дитина;

8 постраждалих, серед яких також одна дитина;

5 врятованих.

«Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки», – відзначають у ДСНС та додають, що на місці подій також працюють психологи й кінологічні розрахунки.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі, зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки, восьмеро травмованих, серед них одна дитина. Раніше було відомо про 3 загиблих, серед них дитина. 12 людей вважаються зниклими безвісти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.