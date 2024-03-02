Внаслідок обстрілу села на Херсонщині загинув чоловік – прокуратура

На Херсонщині уранці 2 березня сили РФ обстріляли з артилерії територію Станіславської громади, йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

«За даними слідства, 2 березня близько 08:30 армія РФ з артилерійської зброї обстріляла один з населених пунктів Станіславської громади Херсонського району. Внаслідок вибуху снаряда на подвір'ї приватного будинку загинув 53-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «прокурори вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ».

«За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – підсумували в відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.