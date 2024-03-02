Росія: у Санкт-Петербурзі пролунав вибух, люди розповідають про «падіння уламків дрона» – ЗМІ

У російському Санкт-Петербурзі вранці в суботу 2 березня пролунав вибух, пише російська служба Радіо Свобода.

Місцеві телеграм-канали зазначають, що начебто жителі міста чули звук мотора в небі, за попередніми даними, там вибухнув дрон, пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, постраждали щонайменше п’ять квартир.

Як пишуть росЗМІ, «жителі розповіли, що побачили у небі яскравий спалах та почули гучний звук вибуху».

Мешканці Піскарівського проспекту повідомили, що уламки, ймовірно, БПЛА, «впали поряд із будинком номер 161».

За даними російської служби Радіо Свобода, на місці вибуху наразі працюють рятувальники. За даними журналістів, евакуйовано близько ста людей.

Російські Телеграм-канали припускають, метою безпілотника нібито могла бути нафтобаза «Ручьи», розташована неподалік.

Про «надзвичайний випадок» повідомив і губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов. За даними міського комітету охорони здоров’я, шестеро людей звернулися за медичною допомогою, одну жінку госпіталізували.

Російська влада наразі інформацію про подію не коментувала.

Редакція Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з відкритих джерел.

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