Атака дронів по Одесі: зросла кількість постраждалих – ДСНС

В Одесі внаслідок нічної атаки дронів зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки, двоє людей загинули, восьмеро травмовані, серед них одна дитина, йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи у безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 21 одиниця техніки, а також кінологи від волонтерської організації», – кажуть у відомстві.

Також рятувальники кажуть, що з-під завалів вивільнили тіла двох загиблих.

«Попередньо, постраждали восьмеро людей, з них одна дитина, чотирьох мешканців вдалося врятувати. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м», – зазначають у ДСНС.

Крім того, відомо, що вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.

Додатково розгорнуті пункти обігріву та надання психологічної допомоги. Понад 100 людей отримали допомогу від психологів ДСНС.

Волонтерські організації із залученням представників Червоного Хреста організували харчування.

В ОВА уточнили, що з-під завалів вдалось дістати чоловіка, він живий.

За словами голови Одеської ОВА, в момент влучання російського дрону він попередньо перебував у підвалі.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.