Путін лякає новітньою ядерною зброєю: наскільки серйозна загроза?

Президент Росії Володимир Путін вкотре лякає світ ядерною зброєю та проводить інформаційну операцію, вдаючи зацікавленість у переговорах, щоб досягти поступок Заходу щодо суверенітету і територіальної цілісності України. Про це заявив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). Таким чином, резюмує ISW, Путін намагається вселити страх у західну аудиторію й послабити підтримку України Заходом.

Під час свого щорічного послання до російського парламенту Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відрядять війська в Україну, а також згадав усю «новітню» ядерну зброю, яка зараз є у Росії. Про більшість цих ракет Кремль заявив ще у 2018 році, але досі немає підтверджень, що щось із цього дійсно функціонує. Якою зброєю лякає світ Путін і що з цього справді може бути катастрофою? Огляд від Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Про ракети «Сармат», «Авангард», «Буревісник» та «Прометей» стало відомо з виступу Володимира Путіна перед Федеральними зборами ще у березні 2018 року, також напередодні президентських виборів в Росії. Але тоді більша частина виступу була присвячена саме зброї, яка от-от з'явиться у російської армії. Головним меседжем Путіна у 2018 році було: «Нас ніхто не слухав. Послухайте зараз».

Під час того ж виступу Путін згадував і про «Кинджал» та «Циркон». Обидві ракети згодом у війні з Україною покажуть, що заявлені РФ характеристики зброї частково не відповідають дійсності. Як і чергові заяви Володимира Путіна, що будь-яку зброю агресор використовує для ударів лише по військових цілях, адже і від «Кинджалів», і від «Циркону» в Україні страждали цивільні.

«Сармат»: трохи не дістає до США

За твердженнями Міністерства оборони РФ, комплекс «Сармат» – це міжконтинентальна балістична ракета, яка може нести ядерний заряд у 8 мегатонн на 18 тисяч кілометрів.

Вона нібито може вразити цілі в будь-якій точці світу, а завдяки технології «орбітального бомбардування» може дістатися цілі по американській суборбітальній траєкторії через Південний полюс в обхід батарей THAAD.

РС-28 «Сармат» має замінити радянську версію міжконтинентальних ракет «Воєвода» українського виробництва, розроблених КБ «Південне».

Основні характеристики ракети РС-28 Сармат:

Довжина: 35 м.

Діаметр: 3,5 м.

Маса: близько 200 т.

Дальність польоту: 16-18 тис. км.

Кількість ядерних боєголовок – до 15 шт.

Сила вибуху кожної боєголовки: до 750 кт TNT.



Перші «кидкові випробування» були заплановані ще у 2016 році, але постійно переносилися до тієї самої заяви Путіна у 2018-му. І це при тому, що вперше «Сармат» з’явився в ухвалі уряду РФ «Про державне оборонне замовлення на 2010 рік», а контракт на виконання було підписано у червні 2011-го.

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Перші льотні випробування мали пройти у 2019 році, а стартували тільки у 2022-му. У лютому того ж року спроба була невдалою. Запуск відбувався напередодні чергового виступу Володимира Путіна перед Федеральними зборами та під час неоголошеного візиту президента США Джо Байдена до України.

Лише у квітні 2022-го Росія заявила про успішне випробування цієї міжконтинентальної балістичної ракети. При цьому експерти зазначають, що для того, щоб прийняти ракету на озброєння, потрібно щонайменше 5-7 успішних запусків.

У Росії ж її прийняли на озброєння у вересні 2023-го. Як повідомляло ГУР Міноборони України, «у порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 «Воєвода», створена їй на заміну ракета «Сармат» позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично «Сармат» ― недопрацьована, недосконала, сира ракета».

У своїх виступах Володимир Путін заявляв, що це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту. У прокремлівських ЗМІ з'являлися твердження про те, що однієї ракети «Сармат» достатньо, щоб знищити «Велику Британію, Францію або Техас».

Також Росія стверджувала, що ракета може доставити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний чи Південний полюс. Часто про це говорилося, згадуючи США і їхні спроби «втягнути Росію у війну».

Відстань від РФ до США через Південний полюс – 28 тисяч км, а в характеристиках ракети вказується дальність у 16 тисяч км.

Під час свого виступу 29 лютого 2024 року Володимир Путін уже заявив, що «Сармат» поставлено до військ, і Росія «скоро його продемонструє».

«Авангард»: третя «гіперзвукова» ракета, якій «аналогов нет»

«Він прямує до мети, як метеорит», – ці слова про комплекс «Авангард» президент РФ Володимир Путін сказав у посланні Федеральним зборам ще у 2018 році.

«Кинджал», «Циркон» та «Авангард» – три ракети, про які в Росії заявляють, що вони гіперзвукові та не мають аналогів.

За даними російських ЗМІ, «Авангард» перевищує швидкість звуку у 20 разів, невразливий до перехоплення будь-якими наявними і майбутніми засобами протиракетної оборони потенційного супротивника.

Проте, експерти, які уже вивчали «залишки» інших російських ракет, скептично ставляться до таких російських заяв. По-перше, «Кинджал» та «Циркон» вже довели, що Росія приписує усім своїм ракетам характеристику «гіперзвук», в реальності – вони не досягають такої швидкості. По-друге, українська ППО вже демонструвала, що «несбиваемыми» ці ракети не є.

Офіційні характеристики гіперзвукової ракети не публікувалися на сайті жодного з російських відомств. Більшість даних зібрані з коментарів російських посадовців пропагандистським ЗМІ.

Характеристики:

Довжина – 5,4 м

Маса – 2000 кг

Швидкість – до 28 Мах (близько 9,5 км/с)

Дальність – 6000 км

Потужність вибуху – до 2 Мт



Температура на поверхні ракети сягає 2000 градусів за Цельсієм, при цьому вона «надійно керується», кажуть в Росії.



Серед мінусів закордонні експерти називають малу кількість ядерних зарядів – усього один. Зазвичай, балістична ракета містить до шести. Друге – бойовий блок розігрівається і може легко виявлятися інфрачервоними датчиками супутників.



Перші «Авангарди» Росія прийняла на озброєння у 2019 році. Станом на кінець 2023 року РФ має орієнтовно 18 одиниць в Оренбурзькій дивізії.

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«Буревісник»: завершується випробування, але без вдалих спроб

«Ракета необмеженої дальності з ядерною енергетичною установкою», – так в Росії характеризують «Буревісник». Вона схожа з крилатою ракетою X-101, але більша за розміром. Інформації про «Буревісник» майже немає.

The New York Times минулого року підтверджувала факт випробування за супутниковими знімками. Повідомляється про щонайменше 5 провальних випробувань.

8 серпня 2019 року під російським Сєвєродвінськом стався вибух. Найімовірніше, при спробі підняти з дна Білого моря ракету з ядерною енергетичною установкою «Буревісник». Внаслідок вибуху загинули семеро людей.

«Посейдон»: ним лякають уже п'ять років, але тільки почали створювати

«Посейдон» – «ядерний підводний човен-безпілотник». У Росії його характеризують: «принципово новий вид морської підводної зброї, що базується на застосуванні безпілотних підводних апаратів, він зможе боротися з авіаносцями супротивника та вражати його берегові об'єкти на міжконтинентальній дальності».

Характеристики:

Довжина – до 24 м

Діаметр – 1,8 м

Маса – близько 100 тонн (вона важче за стандартну торпеду приблизно в 30 разів)

Максимальна потужність – до 10 мегатонн до 100 мегатон (в різних джерелах інформація вар'юється)

Проектна глибина занурення – до 1000 м

Швидкість – до 130 км/год

У російських ЗМІ називаються два фактори поразки від цієї «суперзброї»: сила вибуху із зараженням місцевості та наступне цунамі висотою до 500 метрів, яке нібито може зайти на материк на відстань до 500 км за наявності рівнинної місцевості.



Хоч іноземні експерти не впевнені, що ефект цунамі буде щоразу, проте припускають: це реально, якщо підривати в конкретному місці на суворо заданій глибині, що влаштувати важко.

Також іноземні науковці розвінчують заяви про безшумність цього апарату та його швидкість. За їхніми даними, або «Посейдон» має швидкість до 130 км/год, але не буде тихо пересуватися, або він безшумний, тоді є питання до даних про швидкість.

Ще у 2019 році в Росії заявляли, що океанська багатоцільова система проходить завершальний етап комплексних випробувань усіх елементів і систем. Навесні 2020 року в Росії визнали, що в зібраному вигляді апарату не існує, а у 2021-у заявили, що на розробку потрібно додатково до п'яти років.

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У жовтні 2022 року італійське видання La Repubblica заявило, що має звіт розвідки НАТО, де повідомляється: російський атомний підводний човен К-329 «Белгород» зник з бази та вийшов у арктичні моря. За даними видання, в розвідці НАТО підозрюють, що найближчим часом має відбутися перше випробування російської «суперторпеди» «Посейдон», яку називають «зброєю Апокаліпсиса».

Пізніше Центр протидії дезінформації заявив, що інформація щодо російського підводного човна з ядерною торпедою, яку поширило італійське видання, неправива.

А вже у січні 2023 року портал The Drive зазначив, що тільки зараз Міноборони РФ отримало невелику партію атомних торпед «Посейдон», що важливо – без ядерних боєголовок.

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