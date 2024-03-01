Виплати ВПО: що змінюється з 1 березня

Від сьогодні, з 1 березня, частина українських переселенців втратить право на виплати від держави. Наприкінці січня цього року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, за якою з 1 березня грошову допомогу надаватимуть лише певним категоріям внутрішньо переміщених осіб. В уряді це пояснили необхідністю оптимізувати бюджетні витрати та стимулювати людей шукати роботу.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розбиралися – хто, скільки та на яких умовах отримуватиме виплати, а кому їх взагалі тепер скасують.

Які головні зміни у виплатах ВПО

Виплати ВПО – це кошти, які отримують від держави переселенці для покриття витрат на проживання, в тому числі – на житлово-комунальні послуги. Сума розраховується на кожного члена сім’ї та складає 3 тисячі гривень на дитину чи людину з інвалідністю, і 2 тисячі – усім іншим.

До липня 2023 року цю допомогу призначали безстроково та виплачували навіть тим, хто виїхав жити за кордон або повернувся до своїх домівок на тимчасово окупованих територіях.

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Потім уряд почав міняти правила надання допомоги переселенцям. Він визначив, що грошову підтримку отримуватимуть лише ті, хто відповідатиме певним критеріям майнового стану та звернувся по допомогу після 1 серпня 2023-го. Тобто переселенці «першої хвилі» та ті, хто виїхав під час повномасштабного вторгнення, але до серпня 2023-го, тепер кошти на проживання не отримуватимуть – за винятком найбільш вразливих категорій громадян (про них розповімо пізніше).

«Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їхнього зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, щоб адаптуватися», – пояснила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Тому з 1 березня уряд аналізуватиме матеріальну спроможність ВПО: і не кожної окремої людини, а родини в цілому.

Обмежили і тривалість виплат: на 6 місяців, з можливістю ще один раз продовжити на такий самий термін.

Розмір переселенських залишається без змін: по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю і по 2 тисячі – всім іншим.

За даними Міністерства соціальної політики, зараз допомогу з бюджету отримують 2,6 мільйона переселенців (з 5-ти мільйонів людей, які взагалі мають цей статус). З них працездатного віку – майже 1,3 мільйона осіб. Проте, лише близько 40% з них наразі працюють.

Тепер, коли зміни набирають чинності, отримувачів залишиться 1,5 мільйона, прогнозують у Мінсоцполітики.

Хто ті найбільш вразливі громадяни, які отримають виплату, навіть якщо звернулися за нею раніше серпня 2023-го

​З 1 березня 2024 року допомога на проживання буде автоматично призначена на 6 місяців найбільш вразливим категоріям переселенців – які не мають змоги працювати:

пенсіонерам, у яких станом на 01.01.2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Хто отримає виплату з-поміж переселенців, які звернулися за нею від серпня 2023-го

У людей цієї групи перевірятимуть майновий та соціальний стан: допомогу отримають не всі, а лише ті, хто підійде під нові критерії. Їм потрібно подати заяву про призначення виплат до ЦНАПу або в управління соцзахисту. До заяви треба додати документи, що підтверджують один з цих статусів:

сім’ї ВПО, які перемістилися (або повторно перемістилися) з 1 січня 2022 року та мають дохід нижче 9 444 гривень на одну особу;

родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій;

родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн або змішаному;

родини, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (за окремим переліком);

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

У міністерстві соціальної політики наголошують: усі працездатні члени родини, крім того, хто наглядає за дітьми або немічними, мають або працювати, або протягом місяця з дня призначення допомоги стати на облік в службі зайнятості. Якщо цього не зробити, допомогу буде припинено усій сім’ї.

Кому в допомозі на проживання відмовлять незалежно від того, коли вони стали переселенцями

При поданні документів на виплати державні органи перевірятимуть майновий стан переселенців. І в допомозі буде відмовлено тим родинам, в яких протягом трьох місяців перед зверненням хоча б хтось вчинив певні дії або відповідає таким критеріям:

придбав автомобіль молодше п’ятирічного віку;

одноразово оплатив роботи чи послуги на суму понад 100 тисяч гривень;

придбав нерухомість, земельну ділянку, товари довгострокового вжитку, іноземну валюту або банківські метали, цінні папери - на суму понад 100 тисяч гривень;

має на депозитному рахунку кошти чи облігації внутрішньої державної позики на загальну суму більше 100 тисяч гривень;

має у власності придатне до проживання житло площею не менше 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї на території, де не ведуться бойові дії і яка не є тимчасово окупованою;

придбав житло за рахунок грошової компенсації з державного чи місцевого бюджету;

після переїзду перебуває на повному державному утриманні або в місцях позбавлення волі;

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Також допомогу не призначать тим, хто на момент звернення перебував за кордоном більше 30 днів поспіль або 60 днів сукупно протягом шести місяців – крім службових відряджень, оздоровлення та лікування. А також – засудженим за колабораціонізм чи оголошеним у розшук.

Не отримуватимуть після 1 березня допомогу й ті, хто повернувся у своє житло, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

Які ще виплати можуть отримати переселенці

В Міністерстві соцполітики нагадують: люди, які не відповідають новим критеріям отримання допомоги «на проживання», але мають низький дохід, можуть звернутися по допомогу малозабезпеченим сім’ям. Розмір таких виплат розраховується індивідуально.

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