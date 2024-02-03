Росія: у Волгограді через збитий безпілотник загорілася нафтобаза

У ніч на суботу, 3 лютого, над Воронезькою, Бєлгородською та Ростовською областями Росії були збиті безпілотники. У Волгограді спалахнула нафтобаза, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За повідомленням Волгоградського МНС, нафтопродукти горіли на площі 300 квадратних метрів. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що причиною займання став збитий безпілотник.

«Пожежа локалізована, відкрите горіння ліквідоване. Жертв немає», – зазначив Бочаров.

Раніше дрон знищили на підльоті до Воронежа. За попередніми даними губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, постраждалих та руйнувань на землі немає.

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Голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков також повідомив про збитий безпілотник у своєму регіоні. За його даними, постраждалих немає, внаслідок падіння уламків в одному будинку вибило вікна, пошкоджені покрівля, фасад і паркан, а також припаркований КАМАЗ.

Міноборони Росії повідомило, що всього було збито чотири дрони над Бєлгородською областю, два – над Волгоградською та один – над Ростовською. Про воронезький безпілотник відомство не написало.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до російських регіонів регулярно прилітають бойові дрони. Є руйнування та жертви. Міноборони Росії звинувачує в атаках Україну. Здебільшого Київ ці повідомлення не коментує.