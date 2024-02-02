Україна і Канада створили міжнародну коаліцію з повернення дітей – Єрмак

Україна і Канада підготували спільний рамковий документ Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, визначено мандат, цілі, керівні принципи та напрями діяльності організації.

У документі також пояснюється, що передбачає членство в коаліції, та окреслюються шляхи, як країни можуть брати участь у її роботі.

«Зокрема, кожна держава самостійно може визначити сфери, у яких хоче діяти, або навіть узяти на себе лідерство з огляду на свій досвід, експертизу та ресурси», – наголосив керівник ОП

За словами Єрмака, «коаліція зосередиться на координації спільних зусиль, обміні інформацією, зокрема на рівні розвідок, для покращення розуміння та реагування на злочинні дії Росії, об’єднанні можливостей України, держав-партнерів та міжнародних організацій для підтримки цілей коаліції, активізації та координації дій, спрямованих на міцну спільну адвокацію та комунікацію».

«Відсьогодні коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей, зокрема виявленні місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених юних громадян України, розробці механізмів їх повернення, участі у відповідних дипломатичних переговорах. У її фокусі також будуть питання підготовки та видачі документів для встановлення особи дітей і членів їх сімей, зокрема необхідних для переміщення через кордон і, відповідно, фізичного повернення дітей в Україну», – повідомив Єрмак.

Ще одним «ключовим питанням», за словами чиновника, «є забезпечення доступу до правосуддя для дітей – жертв і свідків злочинів, притягнення винних в організації незаконних дій щодо українських дітей до юридичної відповідальності».

Зі свого боку міністр закордонних справ Канади наголосила, що «необхідно зробити все можливе для повернення та захисту незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей на Батьківщину».