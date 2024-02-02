Кремль каже, що не отримував запиту від України про передачу тіл полонених, які нібито загинули на борту Іл-76

Речник Кремля заявляє, що до адміністрації президента Росії не надходили звернення від Києва з проханням про передачу тіл полонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76. Про це Дмитро Пєсков сказав у коментарі російському державному агентству «РИА Новости».

Напередодні в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася з цього приводу до Росії, проте Москва поки що не реагує на ці запити.



«Це надзвичайно складне і драматичне питання (чи відома доля полонених, які, за даними Росії, були на борту ІЛ-76 – ред). І вчорашній обмін – це майже завершення того обміну, який мав бути 24 січня, окрім цього списку 65, яких РФ оголосила загиблими», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юсов зауважив, що в Україні статус цих 65 військових не змінювався – вони вважаються військовополоненими.

«Щодо інформації про загибель, то Україна зверталася з запитами і продовжує це робити щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде… Наразі Росія не інтенсифікувала процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування», – додав представник ГУР.

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі».

За твердженням російської сторони, на борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих.

У середу, 31 січня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією, але людей, які були у попередньому списку на обмін, «який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака Іл-76, під час цього обміну не повернули», раніше повідомляли в ГУР.

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