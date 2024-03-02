«Росія продовжує воювати із цивільними»: Зеленський щодо нічної атаки «шахедами»

Сили РФ подовжують воювати проти цивільних, зазначив президент України Володимир Зеленський, коментуючи російську атаку дронами-камікадзе у ніч проти 2 березня.

«Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака «шахедів»: Харків, Одеса, міста Сумської області. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир», – написав президент.

За словами лідера країни, наразі в Одесі відомо про двох загиблих. Серед восьми постраждалих є дитина.

Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі, усі служби на місці. Постраждалим надається необхідна допомога, зазначив президент.

«Нам потрібно більше ППО (засобів протиповітряної оборони – ред.) від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя», – додав Зеленський.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину.

За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки, двоє людей загинули, восьмеро травмовані, серед них одна дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.