Удар по Одесі: під завалами виявили тіло дитини, 12 людей вважаються зниклими безвісти – генпрокурор

В Одесі з-під завалів багатоповерхівки, зруйновної внаслідок атаки «шахедами» дістали тіло ще одного загиблого, повідомили голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер і генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб», – написав Кіпер.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна в коментарі кореспондентці Радіо Свобода, серед загиблих в Одесі – тримісячна дитина.

«Після обстрілу і руйнування цілого під’їзду житлового будинку, 3 загиблих, з них 1 дитина, 8 постраждалих. 12 цивільних, включаючи 4 дітей вважаються зниклими безвісти, ми не можемо вийти з ними на контакт. Одеса зазнає атак Росії щодня. Це політика вищого керівництва країни-агресора, яке віддає злочинні накази своїм військовим про знищення українців», – наголосив Костін.

Попередньо, за даними Костіна, дрони по Одесі в ніч проти 2 березня були запущені з території окупованого Росією Криму.

«Це перший випадок влучання дрони, який спричинив такі наслідки», – зазначив генпрокурор.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі, зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки, восьмеро травмованих, серед них одна дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.