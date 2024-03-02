На Одещині 3 березня оголосили днем жалоби за загиблими під час російської атаки

В Одесі та області в неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Посадовець також висловив співчуття «тим, хто втратив близьких під час ворожої атаки на місто».

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі, зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки, восьмеро травмованих, серед них одна дитина. Станом на 2 березня відомо про 3 загиблих, серед них дитина. 12 людей вважають зниклими безвісти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.