ОВА: сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Куп’янську, постраждав волонтер

На Харківщині 2 березня під час удару керованими авіабомбами (КАБ) по околицях Куп’янська постраждав 55-річний волонтер, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Волонтер, який постраждав під час ворожої атаки, отримав уламкові поранення. Його госпіталізували до медичної установи», – зазначив місцевий чиновник.

Згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, «2 березня приблизно 9:20 ворог завдав авіаудару по околицях міста Куп’янськ. Отримав поранення волонтер, його госпіталізовано до лікарні. Попередньо, удар був завданий КАБ-250».

Раніше 28 лютого війська РФ вдарили КАБами по місту Купʼянськ – загинули двоє людей, ще пʼятеро зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.