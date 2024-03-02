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ОВА: сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Куп’янську, постраждав волонтер

Місто Куп'янськ Харківської області після деокупації, вересень 2022 року (фото ілюстративне)
Місто Куп'янськ Харківської області після деокупації, вересень 2022 року (фото ілюстративне)

На Харківщині 2 березня під час удару керованими авіабомбами (КАБ) по околицях Куп’янська постраждав 55-річний волонтер, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Волонтер, який постраждав під час ворожої атаки, отримав уламкові поранення. Його госпіталізували до медичної установи», – зазначив місцевий чиновник.

Згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, «2 березня приблизно 9:20 ворог завдав авіаудару по околицях міста Куп’янськ. Отримав поранення волонтер, його госпіталізовано до лікарні. Попередньо, удар був завданий КАБ-250».

Раніше 28 лютого війська РФ вдарили КАБами по місту Купʼянськ – загинули двоє людей, ще пʼятеро зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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