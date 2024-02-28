Авіаудар РФ по Куп’янську: кількість поранених зросла

Унаслідок авіаудару по центру Куп’янська на Харківщині поранення отримали п’ять людей, ще дві людини – загинули, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

«Наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих. Ворожим ударом зруйновано будівлю церкви. Також пошкоджено 17 приватних будинків і будівлю кафе», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що пожежу у приватному будинку вже ліквідували.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про удар керованими авіабомбами по центру Куп’янська. Він вказав, що «унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена» та додав, що під завалами можуть залишатися інші люди.

Армія Росії не вперше завдає авіаударів по місту. 17 лютого війська РФ також атакували житловий сектор Купʼянська. За даними слідства, на місто скинули щонайменше пʼять авіабомб. Тоді п’ятеро людей загинули, це четверо зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.