Унаслідок удару РФ по Куп’янську загинули двоє чоловіків, під завалами можуть бути інші люди – ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про удар керованими авіабомбами по центру Куп’янська. Є загиблі та поранені, під завалами можуть залишатися люди, написав очілник ОВА

«Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Армія Росії не вперше завдає авіаударів по місту. 17 лютого війська РФ також атакували житловий сектор Купʼянська. За даними слідства, на місто скинули щонайменше пʼять авіабомб. Унаслідок цього удару п’ять людей загинули, це чотири були поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.