Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Унаслідок удару РФ по Куп’янську загинули двоє чоловіків, під завалами можуть бути інші люди – ОВА

Голова ОВА повідомив про удар керованими авіабомбами по центру Куп’янська
Голова ОВА повідомив про удар керованими авіабомбами по центру Куп’янська

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про удар керованими авіабомбами по центру Куп’янська. Є загиблі та поранені, під завалами можуть залишатися люди, написав очілник ОВА

«Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Армія Росії не вперше завдає авіаударів по місту. 17 лютого війська РФ також атакували житловий сектор Купʼянська. За даними слідства, на місто скинули щонайменше пʼять авіабомб. Унаслідок цього удару п’ять людей загинули, це чотири були поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG