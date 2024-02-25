Двоє людей загинуло через підрив міни на Харківщині – ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що два жителі селища Слатине загинули через підрив міни.

«Близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обоє – мешканці села Слатине», – написав Синєгубов у телеграмі.

В обласній адміністрації наголосили: «якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі».

16 лютого Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що через підрив протипіхотної міни у полі поблизу села Довгеньке на Харківщині загинули дві людини, ще одна людина була поранена.

За даними ДСНС, станом на грудень 2023 року в Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей.Крім того, поранень дістали 608 людей, із них – 74 дитини.

Рятувальники повідомляли, що потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі Україн