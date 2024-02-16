Угорщина приєдналася до коаліції з розмінування України – міністр оборони

Угорщина долучилася до Коаліції з протимінної діяльності, що займатиметься розмінуванням України, повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький.

«Угорщина – у кулуарах засідання міністерського рівня в Брюсселі – підписала заяву про намір з 20 іншими державами-членами НАТО щодо створення Коаліції з розмінування», – написав міністр у фейсбуці.

Він додав, що Угорщина сприятиме діяльності коаліції на чолі з Литвою, шляхом проведення тренувань із протимінної діяльності.

Читайте також: Президент Литви анонсував коаліцію з розмінування та нові постачання допомоги Україні

За результатами засідання Ради Україна – НАТО 20 країн-членів альянсу обʼєдналися в «коаліцію з розмінування». Наразі створено уже вісім так званих «коаліцій спроможностей», серед них танкова, артилерійська, морська, протиповітряної оборона тощо.

Читайте також: Мільйон дронів та спільний тренувальний центр – результати Ради Україна – НАТО

Україну вважають найбільш замінованою країною світу. Потенційно небезпечною вважається майже третина території країни – майже 174 тисяч квадратних кілометрів. Уряд заявив про намір повернути в господарську експлуатацію протягом десяти років 80% цих територій.